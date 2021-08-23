Пермь, 23 августа, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Пермь отметила 22 августа День Государственного флага мотопробегом, а на набережной Камы появился 25-метровый триколор, сообщает пресс-служба мэрии.

Wanwa Российский триколор

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Участники мотопробега провезли флаги по улицам столицы Прикамья — от бульвара Гагарина до ул. Окулова. На склоне набережной Камы возле ротонды разместил 25-метровый флаг Российской Федерации.

В центре Перми прохожим раздавали значки с изображением триколора. Завершился день праздничным концертом-марафоном на телеканале «ВЕТТА 24».