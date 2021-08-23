Сеул, 23 августа, 2021, 08:12 — ИА Регнум. В Южной Корее за минувшие сутки выявили 1418 случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно опубликованным данным, 1370 случаев заражения локальные, ещё 48 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 237 782.

Известно, что среднесуточное число новых случаев заражения превышает тысячу на протяжении 48 дней подряд.

Число жертв пандемии в стране увеличилось на семь человек — до 2222 человек.

22 августа в Южной Корее были выписаны из стационаров и освобождены от режима карантина 1325 человек. Число выздоровевших в стране увеличилось до 207 601.