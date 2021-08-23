Джакарта, 23 августа, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо поздравил нового премьер-министра Малайзии с назначением. Об этом глава государства написал в Twitter.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

«Сердечно поздравляем Ваше Превосходительство Исмаила Сабри Якоба с назначением на пост премьер-министра Малайзии. Готовы продолжить совместную работу по укреплению двусторонних отношений между Индонезией и Малайзией», — написал президент Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидатуру Исмаила Сабри Якоба на посту премьер-министра Малайзии поддержало большинство депутатов палаты представителей.

Подробнее в материале:Палата представителей Малайзии одобрила кандидатуру нового премьер-министра