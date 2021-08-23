Оренбург, 23 августа, 2021, 08:12 — ИА Регнум. В Оренбурге 22 августа в честь Дня Государственного флага активисты Юнармии организовали флешмоб, сообщает пресс-служба городской администрации.

Пресс-служба администрации Оренбурга Флешмоб в честь Дня Государственного флага

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На пешеходном мосту через Урал юнармейцы бело-сине-красные прямоугольные полотнища соединении в единый флаг Российской Федерации.

На Набережной Урала в Оренбурга губернатор Оренбургской области Денис Паслер провел церемонию поднятия государственного флага. «Триколор — это символ сильного, независимого государства, которое знают и уважают во всем мире. Флаг объединяет нас в стремлении видеть свою страну свободной и процветающей. Ведь ее настоящее и будущее — это люди, мы с вами», — сказал глава региона.