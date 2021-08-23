Чита, 23 августа, 2021, 07:58 — ИА Регнум. В День государственного флага на крыше административного здания правительства Забайкалья заменили флаги России и региона. Об этом сообщает пресс-служба забайкальского правительства.

Флаг и герб Российской Федерации [ Цуканов М.В

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Поясняется при этом, что официальные символы меняют по мере загрязнения и изношенности: летом один раз в месяц, зимой чаще.

«Замена официального триколора в день флага — процедура традиционная. Размеры флага стандартные 90 на 135 сантиметров, триколор изготовлен из флажной сетки. Микроотверстия по всему полотну дают хорошую продуваемость флага», — пояснил слесарь-электрик Александр Лесников.

«По пути на работу обязательно поднимаю голову, смотрю на крышу, чтобы убедиться, что с флагами России и Забайкальского края все в порядке. Замена флагов, казалось бы стандартная техническая процедура, но во время поднятия триколора испытываю чувство трепета и гордости за страну», — поделился эмоциями Александр.

Как сообщало ИА REGNUM, День Государственного флага установлен указом президента Российской Федерации и отмечается 22 августа в нашей стране с 1994 года. В Забайкалье этому празднику посвятили посвятили праздничные онлайн-акции.

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