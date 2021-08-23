Чита, 23 августа, 2021, 07:51 — ИА Регнум. В Забайкалье по случаю Дня российского флага, отмечаемого 22 августа, были организованы различные акции. Как сообщает пресс-служба правительства региона, они проходили в онлайн-формате.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Флаг России

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Так, по условиям мероприятия «Под флагом великой державы», необходимо было сделать фото одной из достопримечательностей своего города, района или села с флагом России и опубликовать в соцсетях.

Акция «Моя Россия, мой флаг» объединиля всех желающих сделать копию государственного символа своими руками. Это могут быть рисунки, поделки из пластилина, дерева или лоскутов ткани, аппликации, кулинарные блюда, напитки. Чтобы присоединиться к проекту, необходимо было выложить фото автора поделки с флагом в социальных сетях.

Кроме того, в интернете организовали акцию Бессмертного полка России, которая включает в себя историческую викторину, посвященную Дню флага, где каждый желающий смог проверить свои знания. Вопросы с вариантами ответов будут размещены в сообществе Бессмертного полка России в социальной сети ВКонтакте.

Коллектив государственного театра песни и пляски «Забайкальские казаки» уже принял участие в тематическом хоровом проекте. Артисты исполнили гимн Российской Федерации и сняли видеоклип.

Как сообщало ИА REGNUM, День Государственного флага установлен указом президента Российской Федерации и отмечается в нашей стране с 1994 года.