Новосибирск, 23 августа, 2021, 06:39 — ИА Регнум. Новосибирский суд вновь изменил меру пресечения в отношении журналиста Николая Сальникова. Об этом сообщается на сайте Центрального районного суда города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из т/ф «Мёртвые души». Реж. Михаил Швейцер. 1984. СССР Мошенничество

Напомним, что постановлением суда от 12 августа 2021 года ходатайство руководителя следственной группы об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест в отношении Сальникова было удовлетворено.

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«Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 21 августа 2021 в отношении обвиняемого Сальникова Николая изменен вид меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу, установлен срок содержания под стражей один месяц 25 суток, то есть до 16 октября 2021 года. Сальников Н. В. взят под стражу в зале суда. Постановление не вступило в законную силу», — уточнятся на сайте суда.

По данным источника «НГС Новостей», Сальников сбежал из-под домашнего ареста. Его задержали в Нижегородской области.