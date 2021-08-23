Новосибирского журналиста после побега из дома вновь заключили под стражу
Новосибирск, 23 августа, 2021, 06:39 — ИА Регнум. Новосибирский суд вновь изменил меру пресечения в отношении журналиста Николая Сальникова. Об этом сообщается на сайте Центрального районного суда города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, что постановлением суда от 12 августа 2021 года ходатайство руководителя следственной группы об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест в отношении Сальникова было удовлетворено.
Читайте также: Новосибирского журналиста освободили из-под стражи
«Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 21 августа 2021 в отношении обвиняемого Сальникова Николая изменен вид меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу, установлен срок содержания под стражей один месяц 25 суток, то есть до 16 октября 2021 года. Сальников Н. В. взят под стражу в зале суда. Постановление не вступило в законную силу», — уточнятся на сайте суда.
По данным источника «НГС Новостей», Сальников сбежал из-под домашнего ареста. Его задержали в Нижегородской области.