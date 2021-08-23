Краснодар, 23 августа, 2021, 06:10 — ИА Регнум. Краснодарский арбитраж 30 сентября 2021 года начнёт рассмотрение иска управления Росприроднадзора к мэрии Краснодара. Известно лишь, что претензии к властям связаны с требованием о возмещении вреда, «причиненного окружающей среде», передаёт ИА REGNUM.

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Иск от Южного межрегионального управления Росприроднадзора поступил в суд в конце июля 2021 года. Дело приняла судья Карпенко. В споре речь идёт «о взыскании вреда, причиненного окружающей среде, в размере 2 681 740 рублей», но детали пока не сообщались.

Из ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий» известно, что в июне 2021 года управление провело внеплановую проверку деятельности мэрии по своей линии с целью проверки «выполнения ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 25.12.2020 года №04−23−37-Н-1».

В результате было обнаружено, что «ранее выданное предписание не исполнено». Отмечалось также, что «администрацией муниципального образования г. Краснодар допускается сброс неочищенных сточных вод в водный объект — р. Кубань в отсутствие локальных очистных сооружений из ливневого коллектора» в ряде точек с превышением «концентрации загрязняющих веществ по сравнению с установленными нормативами ПДК для водных объектов рыбохозяйственного значения».