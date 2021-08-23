Хабаровск, 23 августа, 2021, 05:45 — ИА Регнум. В Хабаровском крае COVID-19 на данный момент болеют 5 534 человека. 23 из них переносят вирус тяжело, 17 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 августа в пресс-службе правительства Хабаровского края.

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За сутки коронавирусом заразились 309 жителей региона (днём ранее — 312), погиб один человек. Всего с начала пандемии в Хабаровском крае зафиксировано 72 388 случаев COVID-19, скончался 671 человек. Вакцинацию прошли 300 063 жителя региона.

Как сообщало ИА REGNUM, а России 21 августа выявлена 21 000 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.