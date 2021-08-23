Минздрав Чехии исключил Россию из списка стран с высоким риском по COVID-19
Прага, 23 августа, 2021, 04:10 — ИА Регнум. Россия была исключена из списка стран с экстремальным риском заражения коронавирусной инфекцией минздравом Чехии. Соответствующее распоряжение было издано ведомством 23 августа.
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Вместе с Россией из списка убрали Тунис, который пользуется большим туристическим спросом у чехов, и Индию. При этом для граждан этих трёх стран будет действовать ряд ограничений на въезд в Чехию.
Для чешских туристов остаются закрыты семь стран с экстремальным риском заражения коронавирусом: Бразилия, Колумбия, Мозамбик, Непал, Парагвай, Перу и Танзания. В эти страны граждане Чехии могут поехать только в случае неотложной необходимости и при условии получения предварительного согласия МИД республики.
Напомним, минздрав Чехии 29 июня ввёл запрет на посещение гражданами республики и постоянно проживающим на территории Чехии иностранцам посещать страны из списка с экстремальным уровнем заражения коронавирусом.