Прага, 23 августа, 2021, 04:10 — ИА Регнум. Россия была исключена из списка стран с экстремальным риском заражения коронавирусной инфекцией минздравом Чехии. Соответствующее распоряжение было издано ведомством 23 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Чехия

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Вместе с Россией из списка убрали Тунис, который пользуется большим туристическим спросом у чехов, и Индию. При этом для граждан этих трёх стран будет действовать ряд ограничений на въезд в Чехию.

Для чешских туристов остаются закрыты семь стран с экстремальным риском заражения коронавирусом: Бразилия, Колумбия, Мозамбик, Непал, Парагвай, Перу и Танзания. В эти страны граждане Чехии могут поехать только в случае неотложной необходимости и при условии получения предварительного согласия МИД республики.

Напомним, минздрав Чехии 29 июня ввёл запрет на посещение гражданами республики и постоянно проживающим на территории Чехии иностранцам посещать страны из списка с экстремальным уровнем заражения коронавирусом.