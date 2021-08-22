Москва, 22 августа 2021, 20:36 — REGNUM Власти России и Европейского союза начали диалог по углеродной тематике, заявил 22 августа заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
Он уточнил, что «вопрос очень сложный», поскольку «там огромное количество аспектов, которые необходимо принимать во внимание как с точки зрения просчета последствий для взаимной торговли».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Абелин заявил, что планы Европейского союза по введению трансграничного углеродного регулирования несут в себе угрозу национальным интересам России.
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