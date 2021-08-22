Москва, , 20:36 — REGNUM Власти России и Европейского союза начали диалог по углеродной тематике, заявил 22 августа заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко Council.gov.ru

«Первые контакты по этой тематике у нас уже состоялись. Уверен, что они будут только наращиваться», — сказал он в интервью « Коммерсанту ».

Он уточнил, что «вопрос очень сложный», поскольку «там огромное количество аспектов, которые необходимо принимать во внимание как с точки зрения просчета последствий для взаимной торговли».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Абелин заявил, что планы Европейского союза по введению трансграничного углеродного регулирования несут в себе угрозу национальным интересам России.

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