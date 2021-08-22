В Молдавии за сутки выявили более 140 носителей коронавируса
Кишинёв, 22 августа, 2021, 19:21 — ИА Регнум. В Молдавии за минувшие сутки выявили 149 случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба минздрава республики.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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По данным министерства, за время пандемии в стране выявили 264 432 носителя SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 255 279 человек.
Всего в стране от COVID-19 скончались 6363 пациента.
Как передавало ИА REGNUM, днём ранее в Молдавии выявили более 370 носителей коронавируса.
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