София, 22 августа, 2021, 18:47 — ИА Регнум. Министр иностранных дел технического правительства Болгарии Светлан Стоев примет участие в первой встрече форума «Крымская платформа». Об этом сообщает пресс-служба болгарского внешнеполитического ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

«Министр иностранных дел Светлан Стоев посетит с 23 по 25 августа Украину, где примет участие в саммите «Крымская платформа» в Киеве, в торжествах по поводу 30-й годовщины независимости Украины и в чествовании 200-летия со дня основания города Болград», — отмечается в заявлении МИД Болгарии.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в сентябре 2020 года объявил о создании указанного форума. Целью инициативы стало стремление Киева вернуть Крым в состав страны.