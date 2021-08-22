Москва, 22 августа, 2021, 18:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в воскресенье, 22 августа, на встрече с российскими политиками в Москве предложил распространить опыт работы с детьми в образовательном центре «Сириус» на всю школьную систему РФ.

Kremlin.ru Владимир Путин в учебном центре Сириус

«Прошу вас использовать те наработки, те знания и опыт, которые сейчас накоплены в работе по линии «Сириуса», в деятельности, связанной со всей школьной системой Российской Федерации», — сказал глава государства, обращаясь к руководителю центра Елене Шмелевой.

Владимир Путин отметил, что нужно сопоставить, насколько возможно применение технологий, используемых в «Сириусе», «в широком смысле слова во всей школьной системе Российской Федерации».

Президент, в частности, указал на «загрузку учителей, преподавателей и педагогов ненужной, излишней отчетностью, забюрокраченностью», заметив, что данная тема поднимается не в первый раз.

«Но надеюсь, что внедрение цифровых технологий в административной сфере применительно к школьному делу сыграет свою роль», — добавил он.

В своем выступлении Елена Шмелева заявила, что «школы должны стать новыми и по своему содержанию, и по тем пространствам, которые созданы для развития детей». Условия, по ее словам, «должны быть и комфортными, и безопасными».