Путин попросил распространить опыт центра «Сириус» на всю школьную систему
Москва, 22 августа, 2021, 18:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в воскресенье, 22 августа, на встрече с российскими политиками в Москве предложил распространить опыт работы с детьми в образовательном центре «Сириус» на всю школьную систему РФ.
Владимир Путин отметил, что нужно сопоставить, насколько возможно применение технологий, используемых в «Сириусе», «в широком смысле слова во всей школьной системе Российской Федерации».
Президент, в частности, указал на «загрузку учителей, преподавателей и педагогов ненужной, излишней отчетностью, забюрокраченностью», заметив, что данная тема поднимается не в первый раз.
В своем выступлении Елена Шмелева заявила, что «школы должны стать новыми и по своему содержанию, и по тем пространствам, которые созданы для развития детей». Условия, по ее словам, «должны быть и комфортными, и безопасными».