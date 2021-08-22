Тамбовский губернатор в День флага России вручил госнаграды
Тамбов, 22 августа, 2021, 18:26 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской областиАлександр Никитин принял участие в торжествах, посвящённых Дню государственного флага России, сообщилиИА REGNUMв областном управлении информационной политики.
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На главной площади Тамбова у администрации области собрались представители органов власти региона, депутатского корпуса, делегации из городов и районов Тамбовщины, молодежных и спортивных объединений. Мероприятие было согласовано с Роспотребнадзором и прошло с соблюдением всех санитарных норм.
В торжественной церемонии поднятия флага России принял участие губернатор Тамбовской области Александр Никитин. Также он вручил государственные награды жителям региона.
Также накануне инициативная молодежь Тамбовщины подготовила предпраздничные сюрпризы. 21 августа в небо над Тамбовом на высоту 300−400 метров взлетел воздушный шар с триколором. Акция была организована, чтобы напомнить тамбовчанам о предстоящем празднике.
Кроме того, в рамках Дня Государственного флага России у здания администрации области Камерный хор имени Сергея Рахманинова под руководством заслуженного деятеля искусств РФ, профессора Владимира Козлякова исполнил гимн страны.
Помимо этого, в Интернете запущены флешмобы, в ходе которых жители исполняют гимн России, поздравляют друг друга с праздником.