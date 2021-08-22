Тамбов, 22 августа, 2021, 18:26 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской областиАлександр Никитин принял участие в торжествах, посвящённых Дню государственного флага России, сообщилиИА REGNUMв областном управлении информационной политики.

Празднование Дня государственного флага в Тамбовской области. Фото с официального портала органов власти Тамбовской области

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На главной площади Тамбова у администрации области собрались представители органов власти региона, депутатского корпуса, делегации из городов и районов Тамбовщины, молодежных и спортивных объединений. Мероприятие было согласовано с Роспотребнадзором и прошло с соблюдением всех санитарных норм.

В торжественной церемонии поднятия флага России принял участие губернатор Тамбовской области Александр Никитин. Также он вручил государственные награды жителям региона.

«В торжественной атмосфере мы вручаем государственные и региональные награды нашим землякам, которые заслужили их своими достижениями. Это герои нашего времени — медики, работники сельского хозяйства, промышленности, учителя, работники культуры, военные, заслуженные ветераны, молодые активисты. Вы — главное богатство нашей земли! Сердечное спасибо вам за умение оперативно реагировать на самые сложные вызовы. Единение, взаимопомощь, бескорыстие — важные качества русского человека. И очень правильно, что эти качества передаются из поколения в поколение», — сказал Александр Никитин.

Также накануне инициативная молодежь Тамбовщины подготовила предпраздничные сюрпризы. 21 августа в небо над Тамбовом на высоту 300−400 метров взлетел воздушный шар с триколором. Акция была организована, чтобы напомнить тамбовчанам о предстоящем празднике.

Кроме того, в рамках Дня Государственного флага России у здания администрации области Камерный хор имени Сергея Рахманинова под руководством заслуженного деятеля искусств РФ, профессора Владимира Козлякова исполнил гимн страны.

Помимо этого, в Интернете запущены флешмобы, в ходе которых жители исполняют гимн России, поздравляют друг друга с праздником.