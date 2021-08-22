Вашингтон, 22 августа, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что страна сделает все, чтобы не допустить террористических атак на аэропорт в столице Афганистана, городе Кабул. Об этом он сообщил в эфире телеканала CNN.

Ellen Wallop / Asia Society Джейк Салливан

«Угроза реальна, она острая и устойчивая, это то, на что мы используем все имеющиеся средства», — отметил Салливан.

Напомним, боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 15 августа захватили без боя Кабул. После чего многие страны начали эвакуацию сотрудников своих посольств из страны.