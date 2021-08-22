Минск, 22 августа, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1302 и достигло 469 717. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба белорусского минздрава.

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»Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 469 717 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 достигло 3681.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 463 599 человек вылечились от нового заболевания и что всего в Белоруссии было проведено 7 660 634 теста на SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, 12 августа глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения ОАО «БелВитунифарм» заявил, что коронавирус, к сожалению, никуда не уйдет в ближайшие годы.