Анкара, 22 августа, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Участие в учредительном саммите «Крымской платформы» примет министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом 22 августа сообщили Anadolu Ajansı в МИД страны.

Mfa.gov.tr Мевлют Чавушоглу

«Чавушоглу отправится с визитом в Украину, чтобы принять участие в саммите «Крымской платформы», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что саммит «Крымская платформа», организованный Украиной, должен состояться в Киеве 23 августа. Планируется, что на саммите будет обсуждаться вопрос о том, как «вернуть» Крым Украине.

Как передавало ИА REGNUM, в марте 2014 года в состав РФ вошел Крым после того, как зимой 2013−2014 года на майдане в Киеве была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума подавляющие число местных жителей высказалось за вхождение Крыма в состав России.