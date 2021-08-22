Москва, 22 августа, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Участники Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — провели праздничные онлайн и офлайн акции ко Дню государственного флага России.

Wanwa Российский триколор

21 августа в рамках традиционного волонтерского проекта «Добрая суббота», авторами которого выступают участники «Большой перемены», прошла акция «Большой флаг большой страны». Школьники от Калининграда до Камчатки сняли видео, в которых они поздравили Россию с праздником и передали флаг друг другу.

Участница «Большой перемены» Диана Красовская из Севастополя запустила поэтический флешмоб «Слово России», к которому присоединились школьники из разных регионов. Они читали стихотворения собственного сочинения и произведения классической литературы, посвященные Родине.

Финалист первого и участница второго сезона конкурса Елизавета Долженковаиз Амурской области открыла музыкальный марафон «Россия в сердце», исполнив песню «Край березовый». Марафон прошел в сообществе «Большая перемена» социальной сети ВКонтакте и объединил школьников всех возрастов, они исполнили народные и современные песни о России ко Дню государственного флага.

К поздравлениям присоединились и участники экспедиции «Ледокол знаний», среди которых — конкурсанты «Большой перемены». Они установили флаг России на Северном полюсе.

В арктическом путешествии на атомном ледоколе «50 лет Победы» участвуют школьники и студенты со всей России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают АНО «Россия — страна возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр» и Российское движение школьников. В 2021 году участниками конкурса стали более 2,5 миллионов школьников и студентов колледжей.

«Большая перемена» проходит при поддержке Минпросвещения России, Минобрнауки России и Росмолодёжи. Партнёры конкурса — Сбербанк, Mail.ru Group, АНО «Национальные приоритеты», ГК «Росатом», ОАО «Российские железные дороги», ВВПОД «Юнармия».