Москва, 22 августа, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что нельзя навязывать российским гражданам вакцинацию против коронавируса — нужно тщательно разъяснять ситуацию. Об этом глава государства сказал сегодня, 22 августа, на встрече с представителями партии «Единая Россия».

Вакцинация

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Напомним, что в России в ряде регионов введена обязательная вакцинация против коронавируса для некоторых категорий граждан. При этом тем, кто попадает под обязательную вакцинацию, и отказывается её делать, грозят увольнением.

В ряде своих прошлых выступлений Путин косвенно поддержал позицию руководителей регионов, которые ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан.

Сегодня президент в очередной раз подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы побороть пандемию коронавируса. На сегодняшний день наилучший способ — это вакцинация.