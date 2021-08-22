Москва, , 13:48 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил по итогам 2021 года осуществить единовременную выплату всем российским военнослужащим и приравненным к ним в среднем по 15 тысяч рублей. Об этом российский лидер заявил сегодня, 22 августа, на встрече с представителями партии «Единая Россия».

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«Думаю, будет справедливым осуществить единовременную выплату военнослужащим по результатам этого года в среднем 15 тыс. рублей», — сказал президент России.

Путин подчеркнул, что в сложные периоды государство должно оказывать ряду категорий граждан прямую поддержку и, конечно, это касается военнослужащих и лиц приравненных к ним.