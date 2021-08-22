Екатеринбург, 22 августа, 2021, 13:39 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки выявили ещё 522 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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Из них 155 обнаружили в Екатеринбурге. С начала пандемии в регионе всего зарегистрировали уже 118 866 заразившихся.

Состояние 792 госпитализированных медики называют тяжёлым. В состоянии средней тяжести госпитализированных 6647 человек. Выздоровели 109 905 пациентов. А от COVID-19 скончались уже 4910 граждан, в том числе смерть 32 подтвердили за последние сутки.