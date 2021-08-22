Ньон, Швейцария, 22 августа, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Международная федерация футбола (ФИФА) направила письма правительствам ряда стран с просьбой эвакуировать из Афганистана футболисток. Об этом 22 августа сообщает британская радиовещательная корпорация Би-би-си.

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По данным источника, ФИФА считает, что складывающаяся в настоящее время в Афганистане ситуация продолжает быть нестабильной и очень тревожной, и потому хочет обеспечить безопасность как можно большему количеству людей.

Также указывается, что представитель ФИФА рассказал Би-би-си, что организация продолжает поддерживать контакт с афганской Федерацией футбола и другими заинтересованными сторонами, а также продолжает получать новости от футболистов Афганистана.

Отметим, ранее бывший капитан женской сборной Афганистана по футболу Халида Попал призвала спортивные организации обеспечить безопасность афганских игроков после смены власти в стране.