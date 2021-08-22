Калуга, 22 августа, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша 22 августа поздравил жителей региона с Днём Государственного флага РФ, он пожелал землякам мирной благополучной жизни, крепкого здоровья и удачи. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru В Калуге на склоне городского парка развернули гигантский триколор

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В поздравлении главы региона говорится о том что 30 лет назад бело-сине-красный триколор стал официальным флагом Российской Федерации. Он отражает историю страны и её традиции, символизирует преемственность поколений и верность Отчизне. Флаг объединяет разные народы в их стремлении к укреплению государства, защите национальных интересов. Он связывает воедино трудовые успехи и боевые победы, научные открытия и культурные достижения наших соотечественников. «Наш регион вносит значительный вклад в развитие страны. Пусть сегодняшний день вдохновит жителей Калужской области на новые свершения во благо Родины», — отметил Владислав Шапша.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага России, проходят во многих муниципалитетах области. Так, в Калуге запланирован патриотический автопробег, будут раздавать ленточки с цветами триколора, а на въезде в город и на склоне Центрального парка культуры отдыха развернули гигантский триколор. В Обнинске жителей наукограда пригласили в городской парк. В Старом городе в полдень начался концерт театра песни Vockalan.