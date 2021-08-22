Челябинск, 22 августа, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Челябинская телевышка 22 августа засияет цветами российского флага. Это связано с 30-летием со дня замены красного флага РСФСР с серпом и молотом на триколор.

Takumiitinose Флаг России

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Телевышка будет подсвечена с 22:00 до 24:00 по местному времени.

Напомним, 22 августа в России отмечается День Государственного флага. Он был утверждён 20 августа 1994 года указом Бориса Ельцина, который тогда являлся президентом страны. Он же за три года до этого утвердил триколор в качестве флага.