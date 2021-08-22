Токио, 22 августа, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Власти Японии отказались предоставлять генеральному консульству России в Саппоро информацию о российском гражданине, который якобы приплыл с острова Кунашир на Хоккайдо и попросил убежища. Об этом сегодня, 22 августа, сообщает генконсульство РФ в Саппоро.

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Напомним, что некий мужчина якобы приплыл с острова Кунашир на японский остров Хоккайдо и попросил убежища. Утверждалось, что это некий уроженец Удмуртии, который получил дальневосточный гектар. Далее утверждается, что он переплыл на плавсредстве пролив между островами Кунашир и Хоккайдо и попросил убежища. Позднее появилась информация, что мужчина попросил убежища в третьей стране.

Российские дипломаты запросили доступ к этому человеку, которого передали в отделение иммиграционной службы Японии в Саппоро. Однако японские власти отказали в доступе, мотивируя тем, что не получали указаний из Токио и до сих пор точно не установили гражданство этого человека.