Челябинск, 22 августа, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Государственный флаг России — символ ратных и трудовых побед многих поколений жителей страны. Об этом 22 августа заявил челябинский губернатор Алексей Текслер.

Флаг России

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Также флаг олицетворяет собой духовную сплочённость и единство нашего народа. «Во всём мире российский триколор узнают как знамя великой страны с богатой историей и многовековыми традициями», — сказал Текслер.

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Чиновник добавил, что под государственным флагом России трудятся и живут миллионы граждан разных вероисповеданий, национальностей, жизненных взглядов и профессий. Однако их всех объединяет любовь к Родине и желание сделать её ещё более процветающей и сильной.

Как сообщало ИА REGNUM. 22 августа отмечается День Государственного флага. Ровно 30 лет назад, в 1991 году, триколор был утверждён в качестве государственного флага РСФСР.