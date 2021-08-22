Лондон, 22 августа, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Ранее неизвестная картина итальянского художника Антонио Каналя обнаружена в английском городе Льюис. Об этом сообщает BBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Предчувствие живописи

Небольшая картина провисела в доме в Льюисе около 50 лет. Она была подарена владелице дома её матерью, а ещё раньше принадлежала швейцарскому врачу Огюсту Шатлену.

В прошлом году владелица дома умерла, семья решила продать доставшееся по наследству имущество. Картина заинтересовала Филлипа Тейлора из аукционного дома Gorringes, который проводил оценку вещей в доме перед продажей.

Выяснилось, что картина принадлежит итальянскому художнику XVIII века Антонио Каналю, известному под прозвищем Каналетто. Картина была выставлена на аукцион со стартовой ценой около 150 тыс. фунтов стерлингов.