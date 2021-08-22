Москва, 22 августа, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Российские специалисты оптимизируют полётные траектории при пусках с «Байконура», чтобы выводить на околоземную орбиту больше спутников британской компании OneWeb при каждом запуске. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Roscosmos.ru Космодром «Байконур»

Роскосмос проводит запуски спутников британской компании на коммерческой основе с космодромов «Байконур» и «Восточный». Сейчас при каждом старте ракеты «Союз-2.1б» с «Восточного» на орбиту выводится 36 спутников OneWeb. Однако при стартах с «Байконура» единовременно выводится 34 спутника.

В Роскосмосе объяснили, что эта разница обусловлена более высокими энергетическими характеристиками ракеты в рамках заданного наклонения и предусмотренных районов падения ступеней. Специалисты госкорпорации начали работы по оптимизации полётных траекторий с «Байконура». Планируется, что в результате этих работ с этого космодрома при каждом старте можно будет выводить по 36 спутников OneWeb.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 августа с «Байконура» стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с пакетом из 34 спутников OneWeb. Все космические аппараты были успешно выведены на целевые орбиты.