Симферополь, 22 августа, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский является примером дисциплинированного владельца квартиры, который своевременно вносит за нее платежи. Об этом 21 августа заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

Цитата из к/ф «Слуга народа 3». реж Алексей Кирющенко. 2019. Украина Зеленский

«Молодец. По шесть тысяч рублей в месяц. Благодарность ему. Приводим его в пример», — сказал он.

Также Аксенов подчеркнул, что украинский президент не живет в Крыму и не приезжает на полуостров, однако своевременно вносит квартплату.

Отметим, о приобретении супругой президента Украины Еленой Зеленской квартиры в Крыму стало известно во время предвыборной кампании в стране в 2019 году.

При этом в пресс-службе тогдашнего кандидата в украинские президенты в то время подчеркивали, что эта покупка была совершена еще в 2013 году, до возвращения Крыма в состав России, и после совершения сделки новые владельцы квартиры заплатили все обязательные налоги и сборы.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказались за вхождение Крыма в состав России.