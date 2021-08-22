Нью-Йорк, США, 22 августа, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Ливень, сопровождающий ураган «Генри», обрушился на штат Нью-Йорк. Об этом 22 августа сообщил телеграм-канал Police frequency.

WikiImages Ураган

На видеозаписях, снятых очевидцами на улицах города Нью-Йорка и опубликованных администрацией канала, можно наблюдать последствия сильного ливня. Отмечается, что буквально за пару часов в городе выпало 100 мм осадков и ливень не прекращается. Улицы превратились в настоящие реки, ливневая канализация не справляется с потоками воды.

Подтоплены несколько станций метро, при этом непогода сопровождается сильным шквалистым ветром. Власти города не рекомендуют жителям выходить на улицу, в ряде округов штата объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сильный ливень прервал крупнейший с начала пандемии концерт в Нью-Йорке.