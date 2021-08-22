Вашингтон, 22 августа, 2021, 08:06 — ИА Регнум. Американский автопроизводитель General Motors начал новую кампанию по отзыву электромобилей Chevrolet Bolt из-за угрозы возгорания, передаёт телеканал CNBC.

Kevauto Chevrolet Bolt EV

Под первую отзывную кампанию General Motors попали около 69 тысяч электромобилей Chevrolet Bolt, проданных по всему миру в 2017—2019 годах. Сейчас в GM объявили о расширении этой кампании партией из 73 тысяч электромобилей, поставленных в США и Канаде в период с 2019 года.

Отзыв автомобилей производится из-за риска возгорания аккумуляторов. В GM заявили, что эта проблема возникла из-за бракованных деталей, полученных от поставщика LG Energy Solution. В отзываемых электромобилях будут заменены потенциально опасные аккумуляторы, после чего авто будут возвращены владельцам.

По оценкам экспертов, новая отзывная кампания обойдётся производителю в $1 млрд. Общие затраты на обе кампании составят около $1,8 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года японская компания Honda объявила отзыв 1,79 млн автомобилей во всём мире из-за бракованных переключателей стеклоподъёмников, вызывающих риск возгорания.