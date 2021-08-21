Нижний Новгород, 21 августа, 2021, 23:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин высоко оценил работу властей Нижегородской области. Об этом он сообщил в ходе встречи с главой региона Глебом Никитиным.

Флаг Нижегородской области

По словам президента, в регионе набран хороший темп социально-экономического развития.

«Темп набран хороший, надо его поддерживать. С учетом принятых решений по финансированию отдельных проектов его точно можно будет сохранить», — отметил Путин.

Губернатор обратил внимание главы государства на то, что Нижегородская область значительно поднялась в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов Агентства стратегических инициатив — с 64 строчки на 6-ю.