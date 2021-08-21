Кабул, 21 августа, 2021, 21:37 — ИА Регнум. Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что в столице государства, городе Кабул, обстановка остается спокойной на протяжении восьми суток. Об этом он сообщил в эфире You-Tube-канала «Соловьев Life».

newsonline Боевик движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

«Восьмые сутки подряд все хорошо. Мы сегодня выезжали в город, чтобы удостовериться в этом своими глазами. Удостоверились, так и есть», — отметил дипломат.

Жирнов также подчеркнул, что не верит в стремление боевиков движения «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) распространять свое влияние на другие страны.