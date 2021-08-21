В Британии за сутки выявили свыше 32 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
Лондон, 21 августа, 2021, 21:08 — ИА Регнум. За последние сутки в Британии выявили более 32 тыс. случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 августа свидетельствуют данные правительства страны.
Коронавирус
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»
По последним данным, заражение коронавирусом в стране было выявлено у 32 058 человек.
Отмечается, что умерли в Британии от COVID-19 за последние 24 часа 104 пациента, после чего общее число жертв эпидемии достигло 131 591.
Напомним, сутками ранее в Великобритании выявили коронавирусную инфекцию у 37 314 человек.
Читайте также: Пабы Британии остались без пива. Хуже всего пришлось Шотландии