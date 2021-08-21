Лондон, 21 августа, 2021, 21:08 — ИА Регнум. За последние сутки в Британии выявили более 32 тыс. случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 августа свидетельствуют данные правительства страны.

Коронавирус

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По последним данным, заражение коронавирусом в стране было выявлено у 32 058 человек.

Отмечается, что умерли в Британии от COVID-19 за последние 24 часа 104 пациента, после чего общее число жертв эпидемии достигло 131 591.

Напомним, сутками ранее в Великобритании выявили коронавирусную инфекцию у 37 314 человек.

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