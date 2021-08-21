Ташкент, 21 августа, 2021, 19:48 — ИА Регнум. В Узбекистане зарегистрировали вакцину против COVID-19 «Спутник V» и рекомбинантную китайскую вакцину Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, которые будут производиться на местном предприятии Jurabek Laboratories. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

«Согласиться с предложениями министерства здравоохранения и Агентства по развитию фармацевтической отрасли о государственной регистрации вакцин ZF-UZ-VAC 2001 и «Спутник V», производимых Jurabek Laboratories», — сообщили в пресс-службе.

Государственный центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств в течение пяти дней проведет экспертизу результатов лабораторных испытаний вакцин производства Jurabek Laboratories.

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Напомним, ранее представитель Jurabek Laboratories сообщал, что на первоначальном этапе на предприятии планируется производить до двух миллионов доз вакцины «Спутник V» ежемесячно.

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