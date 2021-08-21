Кишинёв, 21 августа, 2021, 19:02 — ИА Регнум. В Молдавии за минувшие сутки выявили 376 случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба минздрава республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным министерства, за время пандемии в стране выявили 264 283 носителя SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 255 088 человек.

Всего в стране от COVID-19 скончались 6356 пациентов.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее в Молдавии выявили более 400 носителей коронавируса.

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