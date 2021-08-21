Екатеринбург, 21 августа, 2021, 18:54 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки выявили ещё 519 новых случаев COVID-19. Из них 150 в Екатеринбурге, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее количество зафиксированных случаев новой коронавирусной инфекции достигло в регионе 118 344. Состояние 798 госпитализированных граждан оценивается медиками как тяжёлое. 396 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Выздоровели 109 452 ковид-пациентов. А скончались от ковида ещё 30 граждан. С начала пандемии от этого заболевания ушли из жизни уже 4878 человек.