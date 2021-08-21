Москва, 21 августа, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Польша принимала активное участие в операциях Североатлантического альянса на Ближнем Востоке, это во многом и спровоцировало миграционный кризис в ЕС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Таким образом она отреагировала на заявления министра обороны Польши Мариуша Блащака о том, что Россия и Белоруссия якобы виноваты в миграционном кризисе на белорусско-польской границе.

Захарова отметила, что на границе Белоруссии и Польши скопилось лишь несколько десятков мигрантов, тогда как с 2015 по 2020 год из Ближнего Востока и Северной Африки в ЕС переселились почти 6 млн человек.

«И польский вклад в эту статистику самый что ни на есть прямой, — отметила Захарова. — Например, Польша активно участвовала в нападении на Ирак, — продолжила Захарова. — Только в этой стране в 2002—2008 гг. в военной операции, с учетом ротации личного состава, приняли участие более 10 тыс. польских военнослужащих».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в миграционных проблемах на границе Литвы якобы виноваты Россия и Белоруссия.

«Проблема на польско-белорусской границе — это грязная игра Лукашенко и Кремля. Повреждение забора — также результат деятельности белорусских спецслужб», — написал он в Twitter.