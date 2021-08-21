Захарова рассказала о «вкладе» Польши в усугубление миграционного кризиса
Москва, 21 августа, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Польша принимала активное участие в операциях Североатлантического альянса на Ближнем Востоке, это во многом и спровоцировало миграционный кризис в ЕС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Таким образом она отреагировала на заявления министра обороны Польши Мариуша Блащака о том, что Россия и Белоруссия якобы виноваты в миграционном кризисе на белорусско-польской границе.
Захарова отметила, что на границе Белоруссии и Польши скопилось лишь несколько десятков мигрантов, тогда как с 2015 по 2020 год из Ближнего Востока и Северной Африки в ЕС переселились почти 6 млн человек.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в миграционных проблемах на границе Литвы якобы виноваты Россия и Белоруссия.