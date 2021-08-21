Берлин, 21 августа, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Пока ещё канцлер Германии Ангела Меркель назвала председателя партии Христианско-демократический союз Армина Лашетасвоим преемником на посту главы правительства ФРГ. Об этом она заявила на предвыборном мероприятии в Берлине.

Иван Шилов ИА REGNUM Меркель

Выступая на предвыборном мероприятии Меркель напомнила, что предстоящие выборы в бундестаг станут первыми парламентскими выборами в ФРГ с 1994 года, в которых действующий федеральный канцлер не будет бороться за переизбрание.

При этом за всю 72-летнюю историю ФРГ в ХДС/ХСС выдвигали федерального канцлера в течение более чем 50 лет.

«Это повод бороться, чтобы за этими <…> годами у власти последовали новые годы. Ради этого мы работаем», — подчеркнула Меркель.

Она добавила, что новым канцлером Германии, способным сохранить преемственность политического курса страны, является председатель Христианско-демократического союза Армин Лашет.