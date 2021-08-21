Москва, 21 августа, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Российской Федерации разрешило применять однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» для лиц старше 60 лет, в том числе для ревакцинации. Об этом сегодня, 21 августа, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Вакцинация

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По словам Мурашко, эксперты пришли к выводу, что вакцина «Спутник Лайт» безопасна для использования лицами старше 60 лет. В связи с этим эксперты рекомендовали использовать «Спутник Лайн» в качестве средства для ревакцинации пожилых людей или же даже для первичной вакцинации.

«Для лиц старше 60 лет, чтобы поддержать и сохранить жизни, «Спутник Лайт» может быть сегодня рекомендован медицинским сообществом и для тех, кто ранее переболел», — сказал министр Мурашко.

Также глава Минздрава отметил, что во всех регионах России вакцины против коронавируса вполне достаточно. Он в очередной раз призвал всех прививаться и особенно пожилых, так как, доля пожилых людей среди умерших от ковида составляет около 85%.