Москва, 21 августа, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Манёвр по плановой коррекции орбиты Международной космической станции успешно выполнен 21 августа. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Nasa.gov Российский модуль «Звезда» на МКС

Операция проводилась с помощью штатных двигателей российского модуля «Звезда». Корректирующие двигатели проработали 50 секунд, величина импульса составила 0,1 м/с.

В результате манёвра высота орбиты была увеличена на 1,2 км. После коррекции средняя высота составляет 490,91 км над поверхностью Земли.

Орбита МКС была скорректирована с целью создания баллистических условия для приёма корабля «Союз МС-19» и расстыковки «Союза МС-18». Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-19» назначен на 5 октября 2021 года.

Корабль под управлением космонавта Антона Шкаплерова доставит на орбитальную станцию актрису Юлию Пересильд и режиссёра Клима Шипенко для съёмок научно-просветительского фильма «Вызов». Ожидается, что Шипенко и Пересильд вернутся на Землю 17 октября на корабля «Союз МС-18» под управлением космонавта Олега Новицкого.