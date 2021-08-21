Иерусалим, 21 августа, 2021, 12:43 — ИА Регнум. В результате проведенного исследования керамики и обожженных кремней с археологических раскопок в Иордании ученые смогли получить данные о магнитном поле, преобладавшем на Ближнем Востоке около 10 000 лет назад. Об этом 21 августа сообщает ИА «Красная Весна».

Археология

Отмечается, что, как сообщает Phys.org, ученые Тель-Авивского университета провели исследования керамики и обожженных кремней с раскопок в Иордании, благодаря чему им удалось получить данные об уровне магнитного поля планеты 8−10 тыс. лет назад.

При этом уточняется, что магнитная информация осталась «замороженной» в крошечных кристаллах ферромагнитных минералов, откуда ее можно извлечь с помощью серии экспериментов в лаборатории магнетизма. Базальт, образующийся при извержениях вулканов или керамика, обожженная в печи, часто используются для подобных экспериментов.

Также указывается, что исследование проводилось на материалах четырех археологических раскопок в Вади-Фейнане (Иордания), которые были датированы периодом неолита (около 8−10 тыс. лет назад) и были использованы 129 предметов, найденных при этих раскопках.

«Это первый случай, когда обожженные кремни с доисторических стоянок используются для реконструкции магнитного поля с их периода времени. Работа с этим материалом расширяет возможности исследований на десятки тысяч лет назад, поскольку люди использовали кремневые орудия в течение очень длительного периода времени до изобретения керамики. Кроме того, после того, как будет собрано достаточно информации об изменениях геомагнитного поля с течением времени, мы сможем использовать ее для датировки археологических останков», — заявил профессор Эрез Бен-Йосеф.

Кроме того, добавляется, что исследование показало, что на определенном этапе в период неолита магнитное поле Земли стало очень слабым (одно из самых слабых значений, когда-либо зарегистрированных за последние 10 000 лет), но оно восстановилось и укрепилось за относительно короткий промежуток времени. При этом полученные данные актуальны и на данный момент, так как сейчас магнитное поле также показывает тенденцию к ослаблению, что вызывает озабоченность у исследователей климата и окружающей среды.