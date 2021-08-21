Санкт-Петербург, 21 августа, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Лабораторным путём в Петербурге за последние сутки выявили 1665 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 21 августа в федеральном оперштабе. Это на 26 случаев меньше, чем в предыдущие сутки. В коронавирусные стационары Петербурга доставлены 235 пациентов, что на 42 человека меньше, чем в предыдущие сутки.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

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Однако, с учетом роста заболеваемости в предшествующие дни, коэффициент распространения инфекции в Северной столице превысил установлденный Роспотребнадзором норматив в 1 единицу и составил 1,09.

В реанимационных отделениях петербургских больниц в настоящее время находятся 407 человек, 178 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписаны за сутки 308 человек, на 30 пациентов меньше, чем сутками ранее. Свободный коечный фонд для больных коронавирусом и пневмонией в Петербурге превышает 46%.

Скончались от COVID-19 за минувшие сутки в Петербурге 38 человек. Это на один случай меньше, чем в предшествующие сутки.

С учетом новых данных в Петербурге за время пандемии выявлено 565 704 случая заражения коронавирусом, выздоровели 543 569 человек, в том числе 1823 — за последние сутки. Умерли от ковида 20 226 человек.