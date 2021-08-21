София, , 12:16 — REGNUM Власти Болгарии готовы принять у себя в стране 70 беженцев из Афганистана, где ранее власть захватило радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 21 августа заявил болгарский министр иностранных дел Светлан Стоев в ходе видеоконференции глав МИД стран НАТО, посвященной ситуации в Афганистане, передает ИА «Красная Весна».

Мигранты

Также глава МИД Болгарии выразил благодарность союзникам по альянсу, которые организовали в этой сложной ситуации бесперебойную работу аэропорта в Кабуле и обеспечили беспрепятственный выезд из Афганистана граждан союзных стран и стран-партнеров, а также жителе страны, сотрудничавших с международными силами.

При этом Стоев отметил необходимость дать тщательную оценку событиям в Афганистане и возможных их последствий для безопасности, включая рост угрозы терроризма и нелегальной миграции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ближайшие несколько недель движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватившее власть в Афганистане, намерено представить новую систему управления страной.