Бразилиа, 21 августа, 2021, 11:55 — ИА Регнум. За последнее десять лет вырубка лесов в тропических лесах Бразилии достигла наиболее высокого годового уровня. Об этом 21 августа сообщает ИА «Красная Весна» со ссылкой на Бразильский Амазонский институт человека и окружающей среды (Imazon).

Вырубка леса

«С августа 2020 года по июль 2021 года, период, известный в Бразилии как «календарь обезлесения», в биоме было уничтожено 10 476 кв. км леса, что эквивалентно площади современного города Рио-де-Жанейро», — говорится в сообщении пресс-службы института.

Также указывается, что на протяжении последних десяти лет вырубка лесов Амазонки велась интенсивно и в июле он был вырублен на площади 2095 кв. км, что на 80% больше, чем в июле минувшего года.

При этом отмечается, что за 12 месяцев с июля 2020 года по настоящее время наблюдаются самые высокие потери леса от вырубки с 2012 года.

Отметим, Imazon ведет наблюдение за вырубкой леса в тропических лесах Амазонки с 2008 года.