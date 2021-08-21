Брюссель, 21 августа, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Высшие учебные заведения Бельгии с начала нового учебного года смогут возвратиться к очной форме обучения. Об этом 20 августа сообщили бельгийские власти, передает ИА «Красная Весна».

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

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Уточняется, что с начала учебного года бельгийским вузам разрешено снова использовать на 100% свои кампусы и перейти полностью на очную форму обучения.

Кроме того, добавляется, что также должны быть в полном объеме проведены практические и лабораторные занятия и сданы в обычном режиме все экзамены.

При этом указывается, что вузы страны должны сохранить возможность прохождения обучения в цифровом формате и просматривать записи лекций. Также известно, что исключение сделано только для Брюсселя, где возможность возвращения к очной форме учебы будет зависеть от эпидемиологических показателей.

Отметим, по данным американского университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в Бельгии выявлено за все время пандемии свыше 1,163 млн носителей коронавируса.