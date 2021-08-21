Москва, 21 августа, 2021, 11:27 — ИА Регнум. В Российской Федерации за прошедшие сутки выявлена 21 000 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что 21 000 новых случаев заражения выявлены в во всех 85 регионах России. При это 8,7% случаев не имеют клинических проявлений болезни.

Уточняется, что за сутки 797 человек скончались от последствий коронавирусной инфекции. Выздороветь от COVID-19 за сутки смогли 20 647 человек.

В Москве за сутки выявлено 1852 новых случая заражения коронавирусом. В Санкт-Петербурге — 1665 случаев, в Московской области — 1119.