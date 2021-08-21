Москва, 21 августа, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Наиболее опасной уязвимостью смартфонов является возможность перехвата информации, передаваемой с устройства пользователя на серверы разработчиков мобильных приложений. Об этом сообщил директор центра Solar appScreener компании «Ростелеком-Солар» Даниил Чернов РИА Новости.

perspec_photo88 Информационная безопасность

Эксперт объяснил, что различные мобильные приложения имеют широкий доступ к внутренним файлам смартфона, а также к видеокамере и диктофону. Злоумышленники могут перехватить эти данные, получив доступ к каналу передачи между устройством пользователя и сервером разработчика.

Наибольший риск перехвата информации возникает при использовании открытых Wi-Fi-сетей. Поэтому публичные сети не стоит использовать для банковских и других приложений, передающих ценную информацию.

Для повышения уровня защиты устройства Чернов порекомендовал включить функцию автоматического обновления операционной системы и приложений. Также он посоветовал при установке приложений давать им доступ только к необходимым ресурсам смартфона.