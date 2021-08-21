Москва, 21 августа, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Старт автоматической межпланетной станции «Луна-25» перенесён с осени 2021 года на май 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Алексей Кондратов aex.ru АМС «Луна-25»

Ранее планировалось, что старт состоится в пусковое окно — оптимальный период времени для запуска космического аппарата — с 1 по 30 октября 2021 года. Решение о переносе на следующее пусковое окно в мае 2022 года связано с необходимостью дополнительных проверок приборов, агрегатов и двигательной установки «Луны-25».

Необходимость дополнительных исследований была выявлена в результате уже завершённых испытаний. Последующие проверки будут направлены на отработку электрической стыковки составных частей и функционирования бортовой аппаратуры.

«Луна-25» станет первой российской миссией на Луну в постсоветский период. Главной задачей миссии станет отработка технологий околополярной подсаки и исследование районов Южного полюса Луны.